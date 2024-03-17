Puluhan Motor Diamankan Polsek Majalaya Bandung, Hasil Razia Balap Liar 3 Hari di Bulan Ramadhan

BANDUNG - Kepolisian Sektor (Polsek) Majalaya melakukan penertiban terhadap aksi balap liar yang kerap terjadi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di beberapa ruas jalan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Hasilnya, puluhan motor telah diamankan polisi.

Beberapa ruas jalan yang sering digunakan balap liar yakni Jalan Baru Tarik Kolot di Desa Bojong, dan Jalan Gorodong di Desa Majasetra.

Razia balap liar ini juga dilakukan sebelum waktu buka puasa dan sebelum waktu sahur karena masyarakat banyak yang mengeluhkan adanya kegiatan tersebut.

"Sesuai dengan laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa di Majalaya khususnya kerap digelar beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan balap liar yang disinyalir juga ada kelompok yang mengkoordinir," ujar Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi saat dikonfirmasi, Minggu (17/3/2024).

Aep menjelaskan pada dua ruas jalan yang sering menjadi tempat balapan liar. Tim kepolisian telah melakukan pengintaian sebelumnya untuk mengantisipasi kegiatan tersebut.

Bahkan sebanyak 30 personel diturunkan untuk mengamankan kegiatan balap liar itu.

“Kurang lebih 30 personel kami melaksanakan kegiatan dari mulai jam 23.00 WIB kita mengadakan pengintaian dan ternyata pada pukul 01.30 WIB benar apa yang disampaikan masyarakat hampir terjadi," katanya.

Dalam operasi tersebut, tim kepolisian kata Aep berhasil mengamankan para pelaku balap liar beserta kendaraan mereka.

Bahkan beberapa senjata tajam juga ditemukan, namun belum ada penyelidikan lebih lanjut mengenainya.

“Hasil penertiban ada beberapa anggota yang ternyata mengamankan beberapa kelompok bermotor dan ditemukan satu buah senjata tajam berupa pisau sangkur. Sementara belum kita dalami, namun demikian mereka mengatakan untuk jaga-jaga,” ungkapnya.