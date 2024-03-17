Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puluhan Motor Diamankan Polsek Majalaya Bandung, Hasil Razia Balap Liar 3 Hari di Bulan Ramadhan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:10 WIB
Puluhan Motor Diamankan Polsek Majalaya Bandung, Hasil Razia Balap Liar 3 Hari di Bulan Ramadhan
Polisi mankan puluhan motor yang balap liar di Bandung (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Kepolisian Sektor (Polsek) Majalaya melakukan penertiban terhadap aksi balap liar yang kerap terjadi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di beberapa ruas jalan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Hasilnya, puluhan motor telah diamankan polisi.

Beberapa ruas jalan yang sering digunakan balap liar yakni Jalan Baru Tarik Kolot di Desa Bojong, dan Jalan Gorodong di Desa Majasetra.

Razia balap liar ini juga dilakukan sebelum waktu buka puasa dan sebelum waktu sahur karena masyarakat banyak yang mengeluhkan adanya kegiatan tersebut.

"Sesuai dengan laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa di Majalaya khususnya kerap digelar beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan balap liar yang disinyalir juga ada kelompok yang mengkoordinir," ujar Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi saat dikonfirmasi, Minggu (17/3/2024).

Aep menjelaskan pada dua ruas jalan yang sering menjadi tempat balapan liar. Tim kepolisian telah melakukan pengintaian sebelumnya untuk mengantisipasi kegiatan tersebut.

Bahkan sebanyak 30 personel diturunkan untuk mengamankan kegiatan balap liar itu.

“Kurang lebih 30 personel kami melaksanakan kegiatan dari mulai jam 23.00 WIB kita mengadakan pengintaian dan ternyata pada pukul 01.30 WIB benar apa yang disampaikan masyarakat hampir terjadi," katanya.

Dalam operasi tersebut, tim kepolisian kata Aep berhasil mengamankan para pelaku balap liar beserta kendaraan mereka.

Bahkan beberapa senjata tajam juga ditemukan, namun belum ada penyelidikan lebih lanjut mengenainya.

“Hasil penertiban ada beberapa anggota yang ternyata mengamankan beberapa kelompok bermotor dan ditemukan satu buah senjata tajam berupa pisau sangkur. Sementara belum kita dalami, namun demikian mereka mengatakan untuk jaga-jaga,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement