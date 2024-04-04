Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:15 WIB
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Berbagi Bersama Masyarakat Purwakarta/ist
A
A
A

PURWAKARTA– Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan, semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan didalam bulan Ramadhan adalah sedekah. Sedekah yang diberikan pada bulan ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Moment ini merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya.

Seperti yang dilakukan Siloam Hospitals Purwakarta yang melakukan santunan terhadap puluhan anak yatim di Purwakarta, Jawa Barat.

“Pada kegiatan berbuka puasa bersama kali ini, kami mengundang dan menyantuni 25 anak yatim dari warga sekitar rumah sakit dan pondok pesantren,”ujar Direktur Siloam Hospitals Purwakarta, Irwan Gandana, Kamis (4/4/2024).

Kegiatan berbuka puasa bersama ini kata Irwan juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Karyawan (IKK) Siloam Hospitals Purwakarta.

“Kegiatan Iftar Ramadhan atau berbuka puasa secara bersama ini, merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun kami adakan,”ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992324/ppid-dan-relawan-indonesia-bukber-dengan-pengungsi-palestina-sekaligus-salurkan-bantuan-sGs7j9Fh0w.jpg
PPID dan Relawan Indonesia Bukber dengan Pengungsi Palestina Sekaligus Salurkan Bantuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement