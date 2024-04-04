Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan

PURWAKARTA– Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan, semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan didalam bulan Ramadhan adalah sedekah. Sedekah yang diberikan pada bulan ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Moment ini merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya.

Seperti yang dilakukan Siloam Hospitals Purwakarta yang melakukan santunan terhadap puluhan anak yatim di Purwakarta, Jawa Barat.

“Pada kegiatan berbuka puasa bersama kali ini, kami mengundang dan menyantuni 25 anak yatim dari warga sekitar rumah sakit dan pondok pesantren,”ujar Direktur Siloam Hospitals Purwakarta, Irwan Gandana, Kamis (4/4/2024).

BACA JUGA: 200 Anak Yatim dan Duafa Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Lotte Mart

Kegiatan berbuka puasa bersama ini kata Irwan juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Karyawan (IKK) Siloam Hospitals Purwakarta.

“Kegiatan Iftar Ramadhan atau berbuka puasa secara bersama ini, merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun kami adakan,”ujarnya.