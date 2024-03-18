Advertisement
HOME NEWS JATIM

Balap Liar Gaya Superman di Sampang Berujung Kecelakaan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |18:41 WIB
Balap Liar Gaya Superman di Sampang Berujung Kecelakaan
Balap liar di Sampang berujung petaka. (Foto: Diwan MZ)
SAMPANG - Aksi balap liar di Jalan Raya Pengarengan Sampang, Madura berujung Petaka. sejumlah korban berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit, Minggu (17/3/2024) pukul 22.15 WIB. Bocah S (14) memacu kendaraan dan kecelakaan tidak terhindarkan.

Kapolsek Pangarengan Iptu Iwan Suhadi membenarkan atas insiden tersebut. Pelaku balap liar beradu kecepatan tanpa menggunakan helm.

“Mereka taruhan Rp50 ribu, syaratnya balapan dengan gaya Superman,” ujarnya, Senin (18/4/2024)

 BACA JUGA:

Bocah berinisial S itu mengalami kecelakaan karena menabrak warga yang tengah mengemudi sepeda motor yang berboncengan tiga dari arah berlawanan.

Saat itu S memacu kendaraannya tanpa memerhatikan sepenuhnya arah depan, sehingga tidak mengetahui terdapat kendaraan lain.

 BACA JUGA:

Adu banteng pun tak terelakkan. Dua warga yang ditabrak mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Sampang. Sedangkan satu warga kondisinya sehat.

Adapun identitas korban kecelakaan yaitu Patlan mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskemas Pengarengan kemudian dibawa ke Sngkal Putung.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sampang Balap Liar kecelakaan
