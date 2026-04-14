Viral Anggota Damkar Dibegal di Jakpus, Polisi Tangkap Pelaku

JAKARTA - Polisi menangkap sejumlah pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal terhadap seorang anggota pemadam kebakaran di kawasan Jakarta Pusat. Bahkan, peristiwa yang dialami korban sempat menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial.

"Setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan wujud kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Kamis, 2 April 2026 lalu sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang merupakan anggota pemadam kebakaran diduga menjadi sasaran aksi para pelaku saat berada di lokasi kejadian.

"Menindaklanjuti kejadian itu, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat segera melakukan penyelidikan dan pengembangan. Hasilnya, pada Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, tim yang dipimpin Kanit Resmob AKP Rasid dan Kanit Ranmor IPTU Hutagaol berhasil mengamankan para pelaku di sebuah hotel kawasan Pluit, Jakarta Utara," tuturnya.

Dia menambahkan, hasil interogasi awal, para pelaku mengakui keterlibatannya dalam aksi curas yang terjadi di wilayah Gambir dan sekitarnya. Selain mengamankan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini para pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian juga terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun jaringan kejahatan serupa," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

