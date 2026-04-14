Massa Driver Ojol Kepung Kantor SMRC, Desak Polisi Tangkap Saiful Mujani

JAKARTA - Sejumlah massa yang mengatasnamakan ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Pantauan okezone di lokasi, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando.

Massa yang datang tampak mengenakan jaket ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili. "Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masaa aksi menilai Prabowo sebagai presiden yang peduli terhadap rakyat kecil, termasuk para pengemudi Ojol.

"Bapak presiden Prabowo Subianto adalah presiden terbaik kami, beliau peduli dengan rakyat yang berprofesi sebagai Ojol seperti kami," ucap orator dari atas mobil komando.