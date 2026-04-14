Kantor Saiful Mujani Dijaga Ketat Polisi, Ada Apa?

JAKARTA - Sejumlah polisi tampak berjaga di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa (14/4/2026). Rencananya, massa bakal mendatangi lokasi itu untuk menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan pantauan Okezone sekira pukul 11.00 WIB, anggota polisi yang diterjunkan ke lokasi berjumlah puluhan orang. Para petugas tampak berjaga sambil bersantai lantaran massa aksi belum datang.

Tampak pintu gerbang kantor SMRC masih terbuka dan aktivitas keluar masuk orang masih berlangsung seperti biasa. Sementara itu, pintu-pintu bangunan kantor yang merupakan rumah terlihat tertutup rapat.

Adapun pendiri SMRC, Saiful Mujani belakang ini disorot karena pernyataan kontroversial mengenai seruan penggulingan pemerintah. Beberapa pihak bahkan telah melaporkan tindakan Saiful Mujani ke aparat penegak hukum.

Salah satu laporan tersebut datang dari Presidium Relawan 08 dan dilayangkan ke Bareskrim Polri.