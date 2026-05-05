Polisi Dilarang Live Streaming di Medsos saat Bertugas

JAKARTA - Polri menerbitkan aturan larangan bagi seluruh personel kepolisian untuk siaran langsung (live streaming) di media sosial (medsos) saat bertugas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik.

1. Dilarang Live Streaming

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, penegasan tersebut bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan medsos.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” kata Johnny kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024 yang menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota.