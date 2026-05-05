Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Dilarang Live Streaming di Medsos saat Bertugas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |07:44 WIB
Polisi Dilarang Live Streaming di Medsos saat Bertugas
Polisi Dilarang Live Streaming di Medsos saat Bertugas (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menerbitkan aturan larangan bagi seluruh personel kepolisian untuk siaran langsung (live streaming) di media sosial (medsos) saat bertugas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik.

1. Dilarang Live Streaming

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, penegasan tersebut bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan medsos.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” kata Johnny kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024 yang menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Live streaming polisi Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/340/3216129/polda_diy-9eI5_large.jpg
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215514/polri-Uo8F_large.jpg
Buka 4 Rakernis, Wakapolri: Penguatan Organisasi untuk Hadapi Tantangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/340/3215500/polda_riau-6Kaf_large.jpg
Kapolri Ganjar Polda Riau Penghargaan Terkait Pengelolaan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214792/mahfud_md-8wqJ_large.jpg
Mahfud MD Sebut Komisi Reformasi Polri Siap Lapor Presiden, Tinggal Tunggu Jadwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213775/polri-FsX6_large.jpg
Bareskrim Batal Periksa Ketua Kadin Sultra, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213331/kemala_run-gKvE_large.jpg
Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar: Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement