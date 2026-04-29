HOME NEWS NASIONAL

Buka 4 Rakernis, Wakapolri: Penguatan Organisasi untuk Hadapi Tantangan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |23:05 WIB
JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan empat fungsi pusat Polri. Kegiatan ini untuk memperkuat transformasi Polri Presisi sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Dedi mengungkapkan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas capaian kinerja selama tahun 2025 hingga awal 2026. Menurutnya, berbagai keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan adaptif menghadapi tantangan ke depan.

“Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja sangat luar biasa, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, khususnya terkait menyangkut masalah empat pusat tersebut,” ujar Dedi di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut Pusat Keuangan Polri memiliki peran strategis memastikan seluruh anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung operasional kepolisian.

“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” ujarnya.

Dedi menyebut capaian ini menjadi bukti komitmen jajaran wilayah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja.

 

