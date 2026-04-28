HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Ungkap Penyebab Kematian 10 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:43 WIB
RS Polri Ungkap Penyebab Kematian 10 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi
RS Polri Ungkap Penyebab Kematian 10 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi (Ari Sandita)
JAKARTA - RS Polri Kramat Jati mengungkap penyebab kematian 10 korban tabrakan kereta di Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam.

1. Penyebab Kematian Korban

Karodokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama, membeberkan 10 korban dilarikan ke RS Polri mengalami multiple trauma. 

"Jadi, dalam pemeriksaan kami, seperti juga kecelakaan-kecelakaan lain, tipikalnya adalah yang kami sebut sebagai multiple trauma. Jadi, ada perlukaan hampir di seluruh tubuh, ada yang dominan di kepala, di dada, dan seterusnya, bahkan di anggota tubuh yang lain," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, dari 10 jenazah tersebut, ditemukan luka hampir di seluruh tubuhnya. Namun, ia tak merincikan lebih lanjut. Luka tersebut terjadi sebagaimana pada korban kecelakaan lainnya.

Sementara itu, Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Ginting menambahkan, total ada 15 orang meninggal akibat kecelakaan KA di Bekasi Timur. Selain dari 10 jenazah yang ada di RS Polri, 5 jenazah lainnya telah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing.

"Korban meninggal dunia memang total 15, kemarin ketika evakuasi ada yang dibawa ke RSUD Kota Bekasi 3 orang, RS Bella 1 orang, dan RS Mitra Bekasi Timur 1 orang. Jenazah di ketiga RS tersebut sudah diserahkan ke keluarga," tuturnya.

Sementara itu, 10 jenazah yang ada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur saat ini telah diserahkan ke semua keluarganya masing-masing.

Berita Terkait
Tangis Keluarga saat Ambil Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215246/polri-uitY_large.jpg
Ini Identitas 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta yang Berada di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215230/kecelakaan_kereta-mfzZ_large.jpg
Polisi Ungkap KA Argo Bromo Melaju dengan Kecepatan 110 Km per Jam Sebelum Tabrak KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215224/menko_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-DqUx_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Maut di Bekasi, AHY Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215201/taksi_xanh_sm-8zRX_large.jpg
Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215200/kepala_rs_bhayangkara_polri_kramat_jati_brigjen_prima_heru_yulihartono-V9ag_large.jpg
RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi
