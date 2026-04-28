Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Identitas 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta yang Berada di RS Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Karodokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Nyoman Eddy Purnama mengungkapkan identitas 10 jenazah yang berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 10 korban tabrakan Kereta Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, telah berhasil diidentifikasi.

"Telah dilaksanakan identifikasi terhadap 10 korban meninggal kecelakaan KA di Bekasi oleh Tik DVI, gabungan Pusdokkes Polri, iden, dan FKG UI," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Adapun kesepuluh jenazah tersebut bernama Tutik Anitasari (30), perempuan, yang beralamatkan di Cikarang Barat, Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Selanjutnya, Harum Anjasari (27), perempuan beralamat Cipayung, Jakarta Timur teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Nur Alimantun Citra Lestari (19), perempuan, beralamat Pasar Jambi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Keempat, Farida Utami (50) berlamat Cibitung Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Vica Acnia Fratiwi (23), perempuan  beralamat Cikarang Barat teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Keenam, Ida Nuraida (48), perempuan, beralamat Cibitung Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Septia Wardany (20) beralamat Cibitung Bekasi, teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215230/kecelakaan_kereta-mfzZ_large.jpg
Polisi Ungkap KA Argo Bromo Melaju dengan Kecepatan 110 Km per Jam Sebelum Tabrak KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215224/menko_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-DqUx_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Maut di Bekasi, AHY Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215201/taksi_xanh_sm-8zRX_large.jpg
Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215200/kepala_rs_bhayangkara_polri_kramat_jati_brigjen_prima_heru_yulihartono-V9ag_large.jpg
RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215082/viral-rJst_large.jpg
KAI Setop Seluruh Perjalanan Kereta Jakarta-Jawa, Fokus Evakuasi Korban Tabrakan KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215087/viral-ZSPI_large.jpg
Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement