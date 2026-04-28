Ini Identitas 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta yang Berada di RS Polri

JAKARTA - Karodokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Nyoman Eddy Purnama mengungkapkan identitas 10 jenazah yang berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 10 korban tabrakan Kereta Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, telah berhasil diidentifikasi.

"Telah dilaksanakan identifikasi terhadap 10 korban meninggal kecelakaan KA di Bekasi oleh Tik DVI, gabungan Pusdokkes Polri, iden, dan FKG UI," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Adapun kesepuluh jenazah tersebut bernama Tutik Anitasari (30), perempuan, yang beralamatkan di Cikarang Barat, Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Selanjutnya, Harum Anjasari (27), perempuan beralamat Cipayung, Jakarta Timur teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Nur Alimantun Citra Lestari (19), perempuan, beralamat Pasar Jambi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Keempat, Farida Utami (50) berlamat Cibitung Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Vica Acnia Fratiwi (23), perempuan beralamat Cikarang Barat teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti.

Keenam, Ida Nuraida (48), perempuan, beralamat Cibitung Bekasi teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis dan properti. Lalu, Septia Wardany (20) beralamat Cibitung Bekasi, teridentifikasi melalui data primer berupa sidik jari dan sekunder berupa medis.