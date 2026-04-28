RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:31 WIB
JAKARTA - Sepuluh jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur dalam kondisi utuh. Saat ini petugas masih terus mengidentifikasi para korban. 

1. Identifikasi Korban

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yulihartono menyebutkan, kondisi 10 jenazah kecelakaan KA Jarak Jauh di Bekasi Timur dalam kondisi utuh. Pihaknya optimisyakin bisa segera diidentifikasi.

"Kita secepatnya identifikasi karena kondisi jenazahnya relatif utuh," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, ada sejumlah jenazah dengan kondisi kepala rusak, tapi secara keseluruhan relatif utuh. Hal ini berbeda dengan kondisi jenazah korban kebakaran. 

"Karena ada beberapa jenazah yang kepalanya rusak juga ada. Nanti segera kita. Kalau sudah selesai data antemortem dan postmortem segera kita rilis lagi," tuturnya.

Hingga kini, kata dia, sudah 7 orang keluarga yang melaporkan data DNA atas keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan KA Jarak Jauh di Bekasi Timur.

KAI Setop Seluruh Perjalanan Kereta Jakarta-Jawa, Fokus Evakuasi Korban Tabrakan KRL
Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi
Korban Ungkap Detik-Detik Tabrakan Kereta di Bekasi, Penumpang Banyak Terpental dan Terjepit
Update Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 70 Orang Luka-Luka dan 4 Meninggal
Dramatis! Tim SAR Potong Gerbong Kereta untuk Selamatkan 7 Korban Kecelakaan di Bekasi
Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga, Evakuasi Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Masih Berlangsung
