RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi

JAKARTA - Sepuluh jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur dalam kondisi utuh. Saat ini petugas masih terus mengidentifikasi para korban.

1. Identifikasi Korban

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yulihartono menyebutkan, kondisi 10 jenazah kecelakaan KA Jarak Jauh di Bekasi Timur dalam kondisi utuh. Pihaknya optimisyakin bisa segera diidentifikasi.

"Kita secepatnya identifikasi karena kondisi jenazahnya relatif utuh," ujarnya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, ada sejumlah jenazah dengan kondisi kepala rusak, tapi secara keseluruhan relatif utuh. Hal ini berbeda dengan kondisi jenazah korban kebakaran.

"Karena ada beberapa jenazah yang kepalanya rusak juga ada. Nanti segera kita. Kalau sudah selesai data antemortem dan postmortem segera kita rilis lagi," tuturnya.

Hingga kini, kata dia, sudah 7 orang keluarga yang melaporkan data DNA atas keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan KA Jarak Jauh di Bekasi Timur.

(Erha Aprili Ramadhoni)

