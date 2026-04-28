HOME NEWS NASIONAL

Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |12:34 WIB
Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (foto: Okezone)
JAKARTA - Sistem persinyalan dalam peristiwa tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, menjadi sorotan. Namun, pemerintah belum menyimpulkan adanya gangguan pada sistem tersebut sebelum hasil investigasi resmi keluar.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Saya tidak ingin terlalu dini menyimpulkan. Kita tunggu hasil investigasi KNKT,” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Ia menekankan pentingnya investigasi yang komprehensif untuk memastikan penyebab pasti tabrakan antara kereta api jarak jauh dan KRL tersebut.

“KNKT memiliki metodologi sendiri dalam melakukan investigasi. Kita tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan,” ujarnya.

 

Berita Terkait
Basarnas: Seluruh Korban yang Dievakuasi dari Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Perempuan
Daftar Lengkap Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur yang Dirawat di Sejumlah Rumah Sakit
Kisah Haru di Balik Tabrakan Kereta Bekasi: Suami Seret Istri yang Pingsan Usai Terpental
Kemenhub-KNKT Investigasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
Basarnas Pastikan Tak Ada Korban Anak dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Tim SAR Hentikan Pencarian Korban Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
