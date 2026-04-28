Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo

JAKARTA - Sistem persinyalan dalam peristiwa tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, menjadi sorotan. Namun, pemerintah belum menyimpulkan adanya gangguan pada sistem tersebut sebelum hasil investigasi resmi keluar.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Saya tidak ingin terlalu dini menyimpulkan. Kita tunggu hasil investigasi KNKT,” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Ia menekankan pentingnya investigasi yang komprehensif untuk memastikan penyebab pasti tabrakan antara kereta api jarak jauh dan KRL tersebut.

“KNKT memiliki metodologi sendiri dalam melakukan investigasi. Kita tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan,” ujarnya.