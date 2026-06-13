Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, pada Sabtu (13/6/2026).

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap membawa perlengkapan hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 27 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 75 hingga 82 persen.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Ketiga wilayah tersebut memiliki suhu udara antara 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 63 hingga 85 persen.