Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Ringan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Ringan
Hujan Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, pada Sabtu (13/6/2026).

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap membawa perlengkapan hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 27 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 75 hingga 82 persen.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Ketiga wilayah tersebut memiliki suhu udara antara 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 63 hingga 85 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca BMKG Hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223963//cuaca-MT91_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Sepanjang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223877//gempa-M0nw_large.jpg
Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223871//kemarau-gc9N_large.jpg
Waspada Dampak El Nino, Puncak Musim Kemarau Diprediksi Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/338/3223848//cerah_berawan-SRcb_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223850//kebakaran_hutan_dan_lahan-Nx21_large.jpg
BMKG Prediksi Kemarau Panjang pada 2026, Waspadai ISPA hingga Ancaman Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223713//viral-IR2S_large.jpg
Waspada! BMKG: Puncak Kemarau di Indonesia Akan Lebih Panjang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement