Tangis Keluarga saat Ambil Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di RS Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:15 WIB
JAKARTA - Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga korban kecelakaan  KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur, tepatnya di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (28/4/2026) sore. Sejumlah keluarga tampak menangis mengetahui anggota keluarganya teridentifikasi meninggal dunia.

Berdasarkan pantauan, keluarga dari 10 jenazah korban kecelakaan KA di Bekasi Timur tampak ramai menunggu proses penyerahan jenazah anggota keluarganya itu. Banyak dari mereka yang menangis saat menunggu penyerahan jenazah.

Meski menangis, mereka tetap tegar menghadapinya. Tim Dokkes RS Polri saat ini menyerahkan 10 jenazah satu per satu kepada pihak keluarga korban.

Petugas menyebutkan anggota keluarga yang meninggal untuk diserahkan pada anggota keluarganya. Sebanyak 10 mobil ambulans disiapkan untuk mengangkut jenazah korban untuk bisa dibawa ke rumah duka masing-masing.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yulihartono memastikan, 10 jenazah yang telah berhasil teridentifikasi itu langsung diserahkan pada anggota keluarganya malam ini pula. 

"Jenazah setelah ini (konferensi pers) langsung diserahkan pada anggota keluarganya masing-masing, disaksikan pihak KAI dan Jasa Raharja," katanya pada wartawan, Selasa (28/4/2026).


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

