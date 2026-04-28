Tragedi Kecelakaan Maut di Bekasi, AHY Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti banyaknya perlintasan kereta api sebidang yang bersinggungan dengan jalur transportasi darat lainnya. AHY mengungkapkan hal ini usai tragedi tabrakan KA Argo Bromo dan KRL di pelintasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

AHY mengatakan, setiap perlintasan kereta api sebidang harus dipastikan memiliki palang serta petugas penjaga sebagai bentuk keamanan di perlintasan tersebut.

“Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi. Kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga,” kata AHY d Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

AHY menyebutkan, hal itu juga harus di didukung dengan solusi pembangunan infrastruktur pada tahap berikutnya. Terutama para titik-titik strategis dan berpotensi menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan maut.

Karena itu, AHY mendorong percepatan pembangunan jalan layang (flyover) di setiap perlintasan sebidang. Hal ini agar tidak ada lagi perlintasan sebidang yang menjadi titik macet dan berpotensi menimbulkan bahaya.