Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Kecelakaan Maut di Bekasi, AHY Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |16:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti banyaknya perlintasan kereta api sebidang yang bersinggungan dengan jalur transportasi darat lainnya. AHY mengungkapkan hal ini usai tragedi tabrakan KA Argo Bromo dan KRL di pelintasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. 

AHY mengatakan, setiap perlintasan kereta api sebidang harus dipastikan memiliki palang serta petugas penjaga sebagai bentuk keamanan di perlintasan tersebut. 

“Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi. Kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga,” kata AHY d Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

AHY menyebutkan, hal itu juga harus di didukung dengan solusi pembangunan infrastruktur pada tahap berikutnya. Terutama para titik-titik strategis dan berpotensi menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan maut. 

Karena itu, AHY mendorong percepatan pembangunan jalan layang (flyover) di setiap perlintasan sebidang. Hal ini agar tidak ada lagi perlintasan sebidang yang menjadi titik macet dan berpotensi menimbulkan bahaya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215201/taksi_xanh_sm-8zRX_large.jpg
Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215200/kepala_rs_bhayangkara_polri_kramat_jati_brigjen_prima_heru_yulihartono-V9ag_large.jpg
RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215082/viral-rJst_large.jpg
KAI Setop Seluruh Perjalanan Kereta Jakarta-Jawa, Fokus Evakuasi Korban Tabrakan KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215087/viral-ZSPI_large.jpg
Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215086/kereta-0K4M_large.jpg
Korban Ungkap Detik-Detik Tabrakan Kereta di Bekasi, Penumpang Banyak Terpental dan Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215081/viral-gMGI_large.jpg
Update Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 70 Orang Luka-Luka dan 4 Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement