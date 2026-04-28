Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |04:18 WIB
Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi
JAKARTA - Suasana duka menyelimuti kamar jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi ketika sejumlah rekan dan keluarga korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, berdatangan, pada Selasa (28/4/2026) dini hari.

Momen pilu itu terjadi saat petugas memperlihatkan foto korban untuk proses identifikasi di ruang pemulasaraan jenazah. Seketika, isak tangis pecah.

Beberapa rekan korban tampak tak kuasa menahan tangis, sebagian menjerit histeris, sementara lainnya saling berpelukan untuk menenangkan satu sama lain.

Di ruangan yang sama, sejumlah anggota keluarga korban juga mulai berdatangan. Namun hingga saat ini, petugas baru memperlihatkan foto korban dan belum memperkenankan rekan kerja maupun keluarga untuk melihat langsung kondisi jenazah.

Saat jenazah berhasil dikenali oleh pihak keluarga melalui foto, suasana duka kembali pecah. Isak tangis pun tak terbendung di dalam ruangan.

Salah satu korban diketahui merupakan guru sekaligus bendahara di SDN Pulogebang 11, Jakarta Timur. Korban bernama Nurlela.

"Korban guru sekaligus bendahara sekolah, di SDN Pulogebang 11. Namanya ibu Nurlela," kata Endah, penjaga SDN Pulogebang 11.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215086/kereta-0K4M_large.jpg
Korban Ungkap Detik-Detik Tabrakan Kereta di Bekasi, Penumpang Banyak Terpental dan Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215081/viral-gMGI_large.jpg
Update Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 70 Orang Luka-Luka dan 4 Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215080/viral-j6f8_large.jpg
Dramatis! Tim SAR Potong Gerbong Kereta untuk Selamatkan 7 Korban Kecelakaan di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215079/kecelakaan-63FW_large.jpg
Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga, Evakuasi Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215078/viral-IxBV_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kapolda Metro: Tujuh Korban Masih Terjebak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215076/viral-iYyn_large.jpg
Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Dasco Ungkap Hambatan Proses Evakuasi
