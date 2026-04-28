Dramatis! Tim SAR Potong Gerbong Kereta untuk Selamatkan 7 Korban Kecelakaan di Bekasi

Dramatis! Tim SAR Potong Gerbong Kereta untuk Selamatkan 7 Korban Kecelakaan di Bekasi
Tim SAR Potong Gerbong Kereta untuk Selamatkan 7 Korban Kecelakaan di Bekasi/Okezone
JAKARTA – Sejumlah penumpang masih terjebak di dalam rangkaian KRL setelah tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Petugas gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, dan Tim SAR terus melakukan evakuasi dengan berpacu waktu.

Upaya penyelamatan dilakukan dengan bantuan oksigen serta pemotongan bagian rangkaian kereta yang mengalami kerusakan parah.

Sementara untuk mempercepat proses evakuasi, KAI telah melakukan pemotongan rangkaian KA Argo Bromo Anggrek.

“Yang rangkaian dari kereta Anggrek telah kita lakukan pemotongan ya, sebagian dari rangkaian mungkin setengahnya sudah kita tarik ke Bekasi,” ujar Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Selasa (28/4/2026).

Saat ini kata dia, sekitar 6 hingga 7 orang korban kecelakaan masih terperangkap di dalam gerbong terakhir KRL.

Sementara, hingga pukul 02.00 WIB, sejumlah penumpang yang masih terjebak di dalam gerbong KRL telah bertahan selama lebih dari lima jam sejak insiden tabrakan terjadi sekitar pukul 20.55 WIB. “Sekitar 6-7 orang,” ujar Bobby Rasyidin.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215079/kecelakaan-63FW_large.jpg
Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga, Evakuasi Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215078/viral-IxBV_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kapolda Metro: Tujuh Korban Masih Terjebak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215076/viral-iYyn_large.jpg
Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Dasco Ungkap Hambatan Proses Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215075/kecelakaan-CoSv_large.jpg
Masinis KA Argo Bromo Selamat Usai Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215072/viral-p5Xx_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, 4 Penumpang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215073/viral-BFqW_large.jpg
Korban Tewas Tabrakan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 4 Orang
