Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga, Evakuasi Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Masih Berlangsung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |02:57 WIB
Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga, Evakuasi Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Masih Berlangsung
Ambulans dan Mobil Jenazah Siaga/Okezone
JAKARTA – Petugas gabungan masih berjibaku mengevakuasi korban dalam insiden tabrakan Kereta Api Argo Bromo dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Pantauan Okezone, Selasa (28/4/2026) dini hari, sejumlah ambulans dan mobil jenazah masih bersiaga di sekitar lokasi kejadian. Kendaraan tersebut tampak berjejer di sepanjang akses jalan menuju stasiun.

Berdasarkan data sementara, terdapat 4 orang penumpang KRL yang meninggal dunia, dan 38 penumpang lainnya luka-luka.

Arus lalu lintas di sekitar Stasiun Bekasi Timur pun terpantau padat akibat banyaknya kendaraan petugas dan relawan yang keluar masuk lokasi.

Di lokasi, aparat TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas medis, hingga relawan terlihat terus berjaga dan membantu proses evakuasi. Sejumlah penumpang dilaporkan masih terjebak di dalam rangkaian kereta.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sebelumnya menyampaikan, masih ada sekitar 6 hingga 7 penumpang yang belum berhasil dievakuasi.

“Tadi yang kita lihat mungkin sekitar ada 6-7 orang. Mudah-mudahan bisa kita evakuasi,” ujar Asep di lokasi kejadian.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215078/viral-IxBV_large.jpg
Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kapolda Metro: Tujuh Korban Masih Terjebak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215076/viral-iYyn_large.jpg
Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Dasco Ungkap Hambatan Proses Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215075/kecelakaan-CoSv_large.jpg
Masinis KA Argo Bromo Selamat Usai Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215072/viral-p5Xx_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, 4 Penumpang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215073/viral-BFqW_large.jpg
Korban Tewas Tabrakan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215070/viral-8RQY_large.jpg
Breaking News! 3 Orang Tewas Akibat Tabrakan KRL dengan Kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur
