Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kapolda Metro: Tujuh Korban Masih Terjebak!

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, sat ini masih ada penumpang yang masih terjebak usai KA Jarak Jauh Argo Bromo terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

“Tadi yang kita lihat mungkin sekitar ada 6-7 orang. Mudah-mudahan bisa kita evakuasi,” kata Kapolda Metro Jaya di lokasi.

Asep menerangkan, bahwa ada 29 orang yang dilarikan ke tiga rumah sakit. Sementara empat orang meninggal dunia.

“Tadi udah disampaikan Pak Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco) ada 29 orang yang sudah dievakuasi ke 3 rumah sakit,” ujar dia.

Asep merincikan, ketiga rumah sakit itu yakni Rumah Sakit Primaya, RSUD Bekasi Kota dan RS Bantargebang.

“Yang utama kita melakukan pertolongan penanganan kepada para korban. Dan saat ini dari pihak Basarnas, TNI-Polri, SAR masih melakukan evakuasi, doakan semoga korban bisa segera kita bawa ke RS,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

