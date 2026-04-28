Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Dasco Ungkap Hambatan Proses Evakuasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyambangi lokasi tabrakan kereta di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Adapun, tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo dengan KRL Cikarang Line.

Menurutnya, petugas terus berupaya mengevakuasi korban yang masih berada di dalam gerbong. Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah kendala yang ditemui petugas di lokasi.

"Hambatan dari proses evakuasi karena penumpang dalam keadaan ada yang terjepit dan kemudian celah untuk ruang mengevakuasinya sempit," kata Dasco di lokasi.

Menurutnya, terdapat 29 korban yang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Adapun, rumah sakit yang dituju yaitu RSUD Bekasi, RS Bella, dan RS Primaya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara ada empat orang korban meninggal dunia usai KA Jarak Jauh Argo Bromo terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam ini.

“Berdasarkan data sementara, terdapat 4 orang penumpang KRL yang meninggal dunia,” VP Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya.