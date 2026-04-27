KRL Ditabrak  Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Penumpang Kocar-Kacir!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |21:54 WIB
JAKARTA – Sejumlah penumpang KRL terlihat panik dan kocar-kacir usai kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL jurusan Cikarang.

“Informasi awal gangguan kereta 27 Apr 2026 pk 20.55 KA Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir - Surabaya Pasarturi head to head tumburan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST)  Sehingga sementara jalur kereta belum dapat dilalui,” tulis @sahabat_kereta.

Berdasarkan foto dan video yang diterima Okezone, sejumlah penumpang berlarian panik usai kecelakaan Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Petugas saat ini juga sedang melakukan evakuasi penumpang KRL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KAI.

(Fahmi Firdaus )

