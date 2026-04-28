Pilu di RS Polri, Tangis Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Pecah Menunggu Kabar

JAKARTA — Masyarakat mulai berdatangan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka ingin memastikan sekaligus melaporkan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di Bekasi Timur.

Suasana haru menyelimuti, mereka tampak lesu dan ada yang menangis haru menantikan kepastian anggota keluarganya itu. Berdasarkan pantauan, anggota keluarga tampak menunggu di ruang Pos Antemortem RS Polri Kramat Jati untuk memastikan kejelasan anggota keluarganya.

Sejumlah anggota keluarga menyerahkan data-data seperti foto, KTP, hingga ijazah korban. Ada pula anggota keluarga yang menangis sedih dengan wajah pasrah menantikan kepastian anggota keluarganya itu.

Salah satu keluarga korban, Watarisin (70), yang tampak wajahnya sembab, menantikan kepastian kabar keponakannya itu, Vica Acnia Pratiwi (23).

"Kan saya ditelepon dari adik di Bekasi bahwa ponakan kita, namanya Vica Acnia Pratiwi, ponakan ini pulang kerja naik kereta, ditelepon oleh saudaranya tidak ada balasan sejak kejadian itu," ujar Watarisin, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, korban hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ia diminta saudaranya untuk mengecek terlebih dahulu ke RS Polri terkait keponakan tersayangnya itu. Namun, hingga kini belum ada kepastian. Hanya saja, ia sudah mengurus data KTP dan ijazah untuk diserahkan ke tim DVI RS Polri guna proses identifikasi.

"Karena dia (saudaranya) jauh di Bekasi, saya tinggal dekat sini sehingga saya diminta cek dahulu ke rumah sakit ada tidak dia (korban). Saya cek ke forensik, katanya ke sini, DVI," tuturnya.