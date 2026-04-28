Pilu di RS Polri, Tangis Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Pecah Menunggu Kabar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:49 WIB
Pilu di RS Polri, Tangis Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Pecah Menunggu Kabar
Keluarga korban kecelakaan kereta Bekasi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA — Masyarakat mulai berdatangan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka ingin memastikan sekaligus melaporkan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di Bekasi Timur. 

Suasana haru menyelimuti, mereka tampak lesu dan ada yang menangis haru menantikan kepastian anggota keluarganya itu. Berdasarkan pantauan, anggota keluarga tampak menunggu di ruang Pos Antemortem RS Polri Kramat Jati untuk memastikan kejelasan anggota keluarganya. 

Sejumlah anggota keluarga menyerahkan data-data seperti foto, KTP, hingga ijazah korban. Ada pula anggota keluarga yang menangis sedih dengan wajah pasrah menantikan kepastian anggota keluarganya itu. 

Salah satu keluarga korban, Watarisin (70), yang tampak wajahnya sembab, menantikan kepastian kabar keponakannya itu, Vica Acnia Pratiwi (23).

"Kan saya ditelepon dari adik di Bekasi bahwa ponakan kita, namanya Vica Acnia Pratiwi, ponakan ini pulang kerja naik kereta, ditelepon oleh saudaranya tidak ada balasan sejak kejadian itu," ujar Watarisin, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, korban hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ia diminta saudaranya untuk mengecek terlebih dahulu ke RS Polri terkait keponakan tersayangnya itu. Namun, hingga kini belum ada kepastian. Hanya saja, ia sudah mengurus data KTP dan ijazah untuk diserahkan ke tim DVI RS Polri guna proses identifikasi.

"Karena dia (saudaranya) jauh di Bekasi, saya tinggal dekat sini sehingga saya diminta cek dahulu ke rumah sakit ada tidak dia (korban). Saya cek ke forensik, katanya ke sini, DVI," tuturnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/340/3213972/kecelakaan-I5a3_large.jpeg
Wanita Ini Jadi Korban Kecelakaan Usai Bajunya Terlilit Rantai Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213485/kecelakaan-j0Mp_large.jpg
Transjakarta Tabrak Pemotor di Jakut, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/18/3213198/viral-4Fwi_large.jpg
Penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan, Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211035/pemotor_baku_hantam-zJk2_large.jpg
Pemotor dan Sopir Angkot Baku Hantam di Kramat Jati Jaktim, Begini Ending-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210715/kecelakaan-fQBi_large.jpg
TNI Santuni dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan di Kalideres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210705/kecelakaan-oLgD_large.jpg
Tragis, Pemotor Jatuh Terlindas Truk Trailer hingga Tewas di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement