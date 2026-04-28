Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:38 WIB
A
A
A

BEKASI - Komisaris Utama atau Komut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj mengatakan, kecelakaan kereta api di Bekasi Timur dipicu kelalaian pengendara taksi. Peristiwa maut ini melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026) malam.

1. Pengemudi Taksi Lalai

Said menjelaskan, jika taksi tersebut tak mengalami kendala di perlintasan sebidang Ampera, Bekasi Timur, peristiwa ini bisa dihindari. Ia menyatakan, taksi tersebut mati mesin tepat di jalur perlintasan kereta. 

"Karena tidak akan terjadi kalau kita hati-hati atau betul-betul waspada. Kalau sudah jelas kereta dekat, mobil itu melintas pasti mati mesinnya. Apalagi mobil listrik, mobil apa, mesinnya mati. Pasti. Karena ada getaran dari mesin lokomotif. Mudah-mudahan tidak terulang lagi," ucap dia, Selasa (28/4/2026). 

Kejadian taksi berhenti di jalur menyebabkan sistem perlintasan terkendala. Menurutnya terjadi eror pada sistem di kereta api. 

"Enggak, karena ada banyak apa ada taksi itu kemudian yang KRL berhenti maka sensor pun rusak, error," tuturnya.

Kecelakaan ini terjadi sekira pukul 20.57 WIB. Salah satu penumpang, Munir, mengaku kereta yang ia tumpangi berada di jalur satu mengarah ke Cikarang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215200/kepala_rs_bhayangkara_polri_kramat_jati_brigjen_prima_heru_yulihartono-V9ag_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215082/viral-rJst_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215087/viral-ZSPI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215086/kereta-0K4M_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215081/viral-gMGI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215080/viral-j6f8_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement