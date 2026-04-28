Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai

BEKASI - Komisaris Utama atau Komut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj mengatakan, kecelakaan kereta api di Bekasi Timur dipicu kelalaian pengendara taksi. Peristiwa maut ini melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026) malam.

1. Pengemudi Taksi Lalai

Said menjelaskan, jika taksi tersebut tak mengalami kendala di perlintasan sebidang Ampera, Bekasi Timur, peristiwa ini bisa dihindari. Ia menyatakan, taksi tersebut mati mesin tepat di jalur perlintasan kereta.

"Karena tidak akan terjadi kalau kita hati-hati atau betul-betul waspada. Kalau sudah jelas kereta dekat, mobil itu melintas pasti mati mesinnya. Apalagi mobil listrik, mobil apa, mesinnya mati. Pasti. Karena ada getaran dari mesin lokomotif. Mudah-mudahan tidak terulang lagi," ucap dia, Selasa (28/4/2026).

Kejadian taksi berhenti di jalur menyebabkan sistem perlintasan terkendala. Menurutnya terjadi eror pada sistem di kereta api.

"Enggak, karena ada banyak apa ada taksi itu kemudian yang KRL berhenti maka sensor pun rusak, error," tuturnya.

Kecelakaan ini terjadi sekira pukul 20.57 WIB. Salah satu penumpang, Munir, mengaku kereta yang ia tumpangi berada di jalur satu mengarah ke Cikarang.