Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Setop Seluruh Perjalanan Kereta Jakarta-Jawa, Fokus Evakuasi Korban Tabrakan KRL

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |05:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero)  memutuskan untuk menyetop seluruh operasional perjalanan kereta yang melintas Stasiun Bekasi Timur. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan evakuasi korban insiden tabrakan Kereta Argo Bromo Angrek dengan KRL Commuter Line, Senin (27/4/2026).

"Pertama ya teman-teman, kita fokus evakuasi dulu. Dan juga bagaimana operasional kita stop dulu," ujar Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba saat ditemui di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Anne mengatakan, pihaknya ingin memastikan keselamatan terkait kejadian ini. Untuk itu, ia memastikan, insiden ini akan ditelusuri oleh pihak terkait.

"Kami fokus ke evakuasi terlebih dahulu. Ini ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kereta-kereta yang dari Jakarta, baik dari Pasar Senen dan Gambir malam ini, kita setop untuk operasinya, untuk yang ke Jawa. Sehingga ini akan mempercepat proses evakuasi," ujar Anne.

Anne menegaskan, pihaknya ingin fokus untuk memastikan keselamatan para penumpang dan korban.

"Evakuasi masih terus dilakukan, di bawah memastikan tidak ada lagi pelanggan kami di dalam. Tapi untuk Argo Bromo Anggrek sudah kami pastikan semuanya sudah terevakuasi," tutup Anne.

(Fahmi Firdaus )

Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement