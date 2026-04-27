HOME NEWS NUSANTARA

Oknum Polisi Bawa Parang Datangi Rumah Wali Kota Palopo, Teriak-Teriak Mengancam!

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |12:21 WIB
Oknum polisi bawa parang datangi rumah Wali Kota Palopo (Foto: Ist)
PALOPO - Viral video seorang pria bawa parang menyatroni rumah Wali Kota Palopo Naili Trisal. Dalam rekaman CCTV tersebut, pria itu tampak memeriksa pagar sebelum memanjatnya, lalu meninggalkan lokasi.

Dalam video yang beredar, pelaku datang seorang diri sambil membawa parang. Ia sempat memeriksa kondisi pagar rumah dinas Wali Kota Palopo, kemudian memanjat pagar sambil berteriak diduga melakukan pengancaman sebelum akhirnya pergi dari tempat tersebut.

Belakangan diketahui, pria dalam rekaman CCTV tersebut merupakan oknum anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Palopo. Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, mengatakan hingga kini motif dari aksi tersebut belum dapat dipastikan. "Kasus ini sedang ditangani. (Motifnya) juga masih pendalaman," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Saat ini, terduga pelaku diamankan dan diperiksa Propam Polres Palopo. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi.

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
Viral Imam di Depok Meninggal saat Sujud Sholat Subuh
Viral Video Pencurian Motor di Bintaro Terekam Kamera CCTV
Profil dan Rekam Jejak Supriadi, Napi Korupsi Rp233 M yang Kepergok Ngopi di Kendari
Heboh Narapidana ke Kafe Dikawal Petugas, Ditjenpas: Bakal Disanksi jika Terbukti Melanggar!
Setelah UI, Viral Video Lagu Erika Mahasiswa ITB Liriknya Vulgar Lecehkan Perempuan
Palak Rombongan Emak-Emak saat Acara Halal Bihalal, Polisi Ini Bernasib Tragis
