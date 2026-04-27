Oknum Polisi Bawa Parang Datangi Rumah Wali Kota Palopo, Teriak-Teriak Mengancam!

PALOPO - Viral video seorang pria bawa parang menyatroni rumah Wali Kota Palopo Naili Trisal. Dalam rekaman CCTV tersebut, pria itu tampak memeriksa pagar sebelum memanjatnya, lalu meninggalkan lokasi.

Dalam video yang beredar, pelaku datang seorang diri sambil membawa parang. Ia sempat memeriksa kondisi pagar rumah dinas Wali Kota Palopo, kemudian memanjat pagar sambil berteriak diduga melakukan pengancaman sebelum akhirnya pergi dari tempat tersebut.

Belakangan diketahui, pria dalam rekaman CCTV tersebut merupakan oknum anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Palopo. Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, mengatakan hingga kini motif dari aksi tersebut belum dapat dipastikan. "Kasus ini sedang ditangani. (Motifnya) juga masih pendalaman," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Saat ini, terduga pelaku diamankan dan diperiksa Propam Polres Palopo. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.