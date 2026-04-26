Viral Video Mesum Sejoli di Batang Jateng, 2 Pemerannya Diperiksa Polisi

BATANG - Viral video mesum sepasang remaja asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Aparat kepolisian bergerak mendalami kasus tersebut dengan memeriksa kedua pelaku beserta barang bukti.

Sejumlah rekaman video tersebar luas, bahkan ada yang diperjualbelikan melalui aplikasi Telegram. Hal tersebut mendorong aparat untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video yang beredar, pasangan berinisial TA (19) dan S.E. (26), warga Kecamatan Bandar, tampak melakukan adegan dewasa di beberapa lokasi berbeda, yang diduga merupakan kamar sewa.

Kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batang. Keduanya telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pembuatan dan penyebaran video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Batang AKP Al Sudaryono menyampaikan, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Di antaranya telepon genggam serta beberapa pakaian milik keduanya untuk kepentingan penyidikan yang selanjutnya akan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.