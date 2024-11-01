Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial

Robby Ridwan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |18:33 WIB
Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial
Pelaku Penyebar Video Porno/Okezone
A
A
A

BLITAR -Seorang pemuda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menyebarkan video mesum bersama pacarnya di media sosial hingga viral. Pelaku yang diketahui bernama Kafid Budi (27) sakit hati dengan pacarnya yang diketahui seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong.

Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon Suwito Pratomo mengatakan, pelaku diamankan di wilayah Pakis, Malang, Jawa Timur. Kafid ditangkap di sebuah rumah kost.

”Pelaku sempat melarikan diri selama dua minggu, setelah menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya yang menjadi PMI di Hong Kong,”ujar Momon, Jumat (1/11/2024).

Dikatakan Momon, motif pelaku menyebarkan video mesum tersebut, akibat sakit hati setelah diputus kekasihnya dan tidak dipenuhi permintaan uang.

“Pelaku sengaja menyebarkan video mesum tersebut, karena sakit hati diputus pacarnya,” tutup Momon Suwito Pratomo.

Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Pelaku terancam hukuman 16 tahun penjara.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523/viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358/lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155567/video_mesum-au3f_large.jpg
Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/609/3101169/viral-7FnG_large.jpg
Bejat! Guru Diduga Mesum dengan Siswi SMP Dalam Masjid, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/525/3087042/viral-RqPj_large.jpg
Heboh! Beredar Link Video Syur Pelajar SMA Sukabumi Bersetubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075788/video_asusila-WOZ8_large.jpg
Heboh Link Video Syur 6 Menit 40 Detik Mirip Zahra Seafood, Jadi Buruan Netizen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement