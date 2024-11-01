Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial

BLITAR -Seorang pemuda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menyebarkan video mesum bersama pacarnya di media sosial hingga viral. Pelaku yang diketahui bernama Kafid Budi (27) sakit hati dengan pacarnya yang diketahui seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong.

Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon Suwito Pratomo mengatakan, pelaku diamankan di wilayah Pakis, Malang, Jawa Timur. Kafid ditangkap di sebuah rumah kost.

”Pelaku sempat melarikan diri selama dua minggu, setelah menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya yang menjadi PMI di Hong Kong,”ujar Momon, Jumat (1/11/2024).

Dikatakan Momon, motif pelaku menyebarkan video mesum tersebut, akibat sakit hati setelah diputus kekasihnya dan tidak dipenuhi permintaan uang.

“Pelaku sengaja menyebarkan video mesum tersebut, karena sakit hati diputus pacarnya,” tutup Momon Suwito Pratomo.

Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Pelaku terancam hukuman 16 tahun penjara.

(Fahmi Firdaus )