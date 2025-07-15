Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diperiksa soal Video Mesum, Lisa Mariana: Aku Baru Bangun Tidur, Belum Bisa Banyak Bicara

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |11:46 WIB
Diperiksa soal Video Mesum, Lisa Mariana: Aku Baru Bangun Tidur, Belum Bisa Banyak Bicara
Lisa Mariana di Polda Jawa Barat (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, untuk diperiksa terkait tiga video mesum yang diduga diperankannya dan telah beredar di situs porno berbayar.

Dalam video yang beredar luas itu, tampak seorang perempuan beradegan layaknya suami istri dengan seorang pria bertato. Video tersebut diketahui telah disebarkan di situs berbayar, di mana pengakses harus membayar untuk melihat atau mengunduh kontennya.

Lisa Mariana hadir di Mapolda Jabar mengenakan gaun hitam dan kacamata hitam, didampingi tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan menyatakan, kliennya datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. 

"Jadi, gitu aja ya. Selanjutnya kami akan sampaikan update setelah selesai pemeriksaan," ujar John singkat kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

Sementara itu, Lisa Mariana yang sempat memberikan pernyataan singkat kepada media, menyatakan kesiapannya menjalani proses hukum.

“Persiapannya? Siap dong, harus siap. Aku belum bisa banyak ngomong, soalnya aku baru bangun tidur,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
