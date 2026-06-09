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Bantah Ada LGBT, TNI AD Beri Tindakan Pembinaan kepada Anggotanya yang Viral

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |01:15 WIB
Bantah Ada LGBT, TNI AD Beri Tindakan Pembinaan kepada Anggotanya yang Viral
Pasukan TNI AD/Okezone
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JAKARTA -  TNI AD membantah video viral yang menarasikan adanya seorang pria yang lolos menjadi anggota TNI. Video itu menampilkan sejumlah foto anggota TNI dengan teman prianya.

Sejumlah unggahan lain menampilkan momen kebersamaan keduanya yang membuat netizen menduga bahwa mereka adalah pasangan LGBT atau penyuka sesama jenis.

“TNI AD telah melakukan pendalaman secara menyeluruh melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, saksi, pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik, pemeriksaan Mental Ideologi serta penelusuran jejak digital,” kata Kadispenad TNI, Brigjen Donny Pramono, dikutip Senin (8/6/2026).

Jenderal Kopassus ini menjelaskan, dari hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan menyimpang yang dilakukan anggota TNI tersebut.

“Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan romantis,”ujarnya.

“Hubungan seksual sesama jenis, maupun keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT sebagaimana yang dituduhkan dalam narasi yang beredar di media sosial,” lanjutnya.

Donny menuturkan, konten viral tersebut berasal dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit TNI tersebut. Namun, unggahan itu berkembang menjadi spekulasi publik yang dinilai tidak sesuai fakta hasil pemeriksaan.

 

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Topik Artikel :
tni ad LGBT tni viral
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