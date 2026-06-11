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Berusaha Tinggalkan Indonesia Diam-Diam, Buronan Interpol WN Australia Ditangkap di Bali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |11:50 WIB
Berusaha Tinggalkan Indonesia Diam-Diam, Buronan Interpol WN Australia Ditangkap di Bali
Ilustrasi.
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JAKARTA - Seorang warga negara Australia berinisial AP yang merupakan buronan Interpol berhasil ditangkap oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Denpasar, Bali. AP ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia secara diam-diam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, mengatakan peristiwa bermula saat petugas imigrasi tengah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang pesawat pribadi (private jet) CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, rute Denpasar menuju Maputo - Mozambik.

Pesawat tersebut membawa tiga orang awak (stay on board) dan empat penumpang warga negara asing, yaitu ARR (WN Portugal), GAM (WN Brasil), GS (WN Italia), dan FMJ (WN Brasil). Dalam pemeriksaan itu, petugas mencurigai GAM yang tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia.

Keberangkatan GAM sempat ditunda untuk pemeriksaan mendalam. Alih-alih menunggu, GAM dan penumpang lainnya justru menyusup ke pesawat dan hendak terbang.

"Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas," ujar Bugie dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Beruntungnya, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan. GAM pun kembali diperiksa dan tim mendapati bahwa paspor yang dimilikinya adalah palsu.

"Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil atas nama GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu adalah AP, seorang warga negara Australia kelahiran Whyalla, Australia," lanjut Bugie.

 

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