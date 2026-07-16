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Silaturahmi Bareng Ojol dan Pecalang, Kapolri: Sinergi Kuat Wujudkan Kamtibmas Kondusif!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |14:27 WIB
Silaturahmi Bareng Ojol dan Pecalang, Kapolri: Sinergi Kuat Wujudkan Kamtibmas Kondusif!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan silaturahmi sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan komunitas ojek online (ojol) dan pecalang di Bali, Kamis (16/7/2026).

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif diperlukan sinergisitas antara Polri dan seluruh lapisan elemen masyarakat, di antaranya adalah ojol dan pecalang.

"Polri membutuhkan sinergi yang kuat dengan pecalang dan komunitas ojek online sebagai mitra strategis atau sabuk kamtibmas dalam mendukung terwujudnya kamtibmas yang kondusif," kata Sigit di Cafe B-Lounge, Badung, Bali.

Kegiatan seperti ini kata Sigit perlu terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi. Komunitas ojek online, kata Sigit diharapkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta aktif melaporkan setiap kejadian di lapangan kepada kepolisian.

"Sinergisitas Polri, pecalang, dan komunitas ojek online diharapkan semakin memperkuat kondusivitas wilayah serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyerap langsung aspirasi, kritik, dan saran dari komunitas ojol dan pecalang. Di antaranya adalah soal situasi dan kondisi kamtibmas hingga penyesuain tarif ojek online.

"Saya ingin mendengarkan langsung situasi dan kondisi, khususnya terkait keamanan serta pasca-penyesuaian tarif ojek online, maupun hal-hal lain yang bisa kita sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bersama," ucap Sigit.

 

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