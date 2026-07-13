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Kapolri: Tidak Pernah Ada Masalah antara Kepolisian dan Kejaksaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |17:51 WIB
Kapolri: Tidak Pernah Ada Masalah antara Kepolisian dan Kejaksaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone/Arif Julianto)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, jajaran Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) solid dan tak pernah ada masalah. Ia menyampaikan, kedua institusi ini sepakat akan bersilaturahmi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pernyataan itu ditegaskan Sigit saat bertamu ke kantor Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Dalam kunjungan itu, ia menyatakan, kedua institusi ini tak pernah punya masalah.

"Saya pastikan di sini, apalagi kita hadir bersama, antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhyaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini," ujar Sigit usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Sigit juga menyampaikan, kedua institusi akan terus bersilaturahmi hingga tingkat bawah di kabupaten/kota. Hal ini dilandaskan atas kesadaran banyaknya program pemerintah yang harus dikawal.

"Karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik," terang Sigit.

 

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