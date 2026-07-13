Anggap Kapolri Sahabat, Jaksa Agung: Jangan Berpikir Kami Ini Rival!

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menjamu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026) sore. Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan hubungan keduanya sangat baik dan menyebut Sigit sebagai sahabatnya.

Momen itu terjadi usai pertemuan tertutup yang dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Burhanuddin mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan agenda yang telah lama rutin dilakukan.

"Alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama," ujar Burhanuddin saat jumpa pers, Senin (13/7/2026).

Burhanuddin pun meminta semua pihak tidak menganggap dirinya dengan Kapolri sebagai rival. Ia mengaku telah lama mengenal Sigit secara pribadi.

"Saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu sudah saling mengenal secara pribadi. Kemudian saya menjadi Jaksa Agung, beliau menjadi Kapolri," terang Burhanuddin.