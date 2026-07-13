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Terafiliasi dengan Febrie Adriansyah, DPR Minta Kasubdit di Jampidsus Diganti!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |14:04 WIB
Terafiliasi dengan Febrie Adriansyah, DPR Minta Kasubdit di Jampidsus Diganti!
Terafiliasi dengan Febrie Adriansyah, DPR Minta Kasubdit di Jampidsus Diganti!
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JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan meminta Kasubdit di Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) ikut diganti dalam rangka melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Menurutnya, Kasubdit di Jampidsus perlu diganti untuk menjaga independensi pengusutan kasus Febrie. Ia menyebut, jaksa yang memegang kasus Febrie memiliki hubungan atau sempat menjadi bawahan Febrie.

"Kalau saya menyarankan kepada Jaksa Agung, Kasubdit-nya diganti. Dicabut dan carilah yang fresh lagi, gitu kan, supaya putus hubungan yang tadi kita ragukan di masyarakat,” tegas Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ditegaskannya, permintaan ini selaras dengan keinginan masyarakat agar penyidik yang menangani kasus ini bisa benar-benar independen.

Mengingat, kasus hukum yang menyeret Febrie kini telah diserahkan Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung.

 

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