Kapolri Silaturahmi ke Panglima TNI-Kepala Staf, Pastikan Sinergi Jaga NKRI dan Program Presiden

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan dan sejumlah pejabat utama Mabes TNI. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas dua lembaga.

Dalam silaturahmi ini, juga hadir Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono dan Kasum TNI Letjen Richard T.H. Tampubolon. Sementara, Kapolri didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Sigit menekankan, silaturahmi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk TNI dan Polri terus memperkuat sinergisitas dan soliditias. Mengingat, kata Sigit, TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," kata Sigit di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Sigit menekankan, tentunya kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga soliditas. Apalagi, menurut Sigit, banyak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri.