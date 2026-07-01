Prabowo Beri Penghargaan Nugraha Sakanti ke Polda Riau di Hari Bhayangkara Ke-80

JAKARTA - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan Prabowo pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Selain Polda Riau, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah bagi seluruh personel dan masyarakat Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau,” ujar Herry, Rabu (1/7/2026).

Herry menyoroti amanat Presiden yang menegaskan Indonesia tengah menjalani transformasi besar di berbagai bidang. Menurut Presiden, kemakmuran akan terwujud melalui stabilitas, pembangunan membutuhkan keamanan, dan tidak mungkin negara menjadi kuat tanpa aparat yang dipercaya rakyat.