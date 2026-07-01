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Momen Unik Foto Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara Ke-80

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |15:11 WIB
Momen Unik Foto Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara Ke-80
Foto Presiden Prabowo Subianto berkibar di langit saat Hari Bhayangkara ke-80 (Foto: Biro Setpres)
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BOGOR - Momen unik mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Salah satunya atraksi penerjun Polri yang mengibarkan bendera Polri hingga foto Presiden Prabowo Subianto di langit.

Mulanya, para penerjun Polri melakukan aksi terjun payung menggunakan smoke system yang menghasilkan jejak asap berwarna di udara. Setelah itu, para penerjun mengibarkan foto Prabowo, disusul bendera Polri dan spanduk bertuliskan ucapan HUT ke-80 Bhayangkara.

Tampak salah satu penerjun merupakan anggota Bhayangkari asal Minahasa. Selain itu, ada Brigjen Audie Latuheru yang menggunakan topi khas Papua. Dia juga mengibarkan foto Prabowo.

"Dirgahayu ke-80 Polri. Polri Presisi untuk masyarakat," kata Audie Latuheru usai foto Prabowo dikibarkan.

Dari mimbar kehormatan, Prabowo juga menyaksikan langsung rangkaian demonstrasi keterampilan hingga defile pasukan yang menggambarkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan semangat pengabdian Polri.

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