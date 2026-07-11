Tutup Pendidikan Akpol, Kapolri Minta 282 Capaja Jaga Integritas dan Kehormatan

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin upacara penutupan pendidikan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan ke-58. Dalam kesempatan itu, Dedi membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada 282 calon perwira remaja (capaja) yang telah menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun, sejak 2023 hingga 2026.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 282 capaja yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dengan baik. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama menempuh pendidikan di Bumi Bhayangkara, Akademi Kepolisian," kata Dedi membacakan amanat Kapolri di Kompleks Akpol, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (11/7/2026).

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada para capaja yang berhasil meraih prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan kepada taruna dan taruni yang menyandang predikat Adhi Makayasa, Ati Tanggap, Ati Tanggon, Ati Trengginas, dan Srikandi Cendekia.

Melalui amanatnya, Kapolri berpesan agar para penerima penghargaan tidak cepat berpuas diri. Prestasi yang diraih diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi kehormatan institusi Polri.

"Bagi yang meraih penghargaan, jangan berpuas diri. Jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas dan kehormatan, serta mengharumkan nama baik institusi," tutur Dedi.