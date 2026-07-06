Daftar Kapolda yang Baru Dilantik Kapolri, Irjen Pipit Rismanto hingga Ruddi Setiawan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik enam Kapolda baru. Salah satunya adalah Irjen Pipit Rismanto yang mengemban tugas sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar).

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Isir dikutip Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat kewilayahan.

“Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya.

Deretan enam Kapolda yang dilantik Kapolri per bulan Juli 2026, di antaranya: