Kapolri Lantik Kakorlantas Baru dan Enam Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik dua pejabat utama (PJU) Mabes Polri, dan enam kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Dua pejabat utama Mabes Polri yang dilantik yakni Irjen Pol. Wibowo sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, dan Brigjen Pol. Didi Hayamansyah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan pelantikan dan sertijab merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja Polri.

"Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang," ujar Johnny dalam keterangannya.

Menurut Johnny, mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan dalam organisasi sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

"Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," katanya.