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Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Kapolri

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |12:40 WIB
Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Kapolri
Kapolri menyematkan medali Loka Praja Samrakshana pada Presiden Prabowo.
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samrakshana dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemberian medali itu dilakukan Kapolri dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan Brimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Kapolri terlihat mengalungkan langsung medali tersebut di mimbar kehormatan. Setelah proses pengalungan selesai, Kapolri memberi hormat kepada Prabowo dan ditutup dengan jabat tangan.

Dijelaskan, penghargaan diberikan atas jasa luar biasa Prabowo terhadap pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

(Rahman Asmardika)

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