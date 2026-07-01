Kapolri di Depan Prabowo: SPPG Polri Berhasil Pertahankan Zero Accident

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Polri telah berhasil mempertahankan zero accident.

"Sampai dengan saat ini alhamdulillah SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," kata Sigit, Rabu (1/7/2026).

Hal itu ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat upacara HUT Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Sigit, hal tersebut tak lepas dari berbagai sarana pendukung yang digunakan di setiap SPPG, mulai dari tandon air stainless steel, filter air dan reverse osmosis, water heater, bio tank IPAL, food steamer, hingga test kit. Sehingga benar-benar menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan makanan.

Polri juga menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada 2026. Hingga Juni, setidaknya sudah ada 1.415 SPPG yang telah dibangun.