Hotman Paris Bakal Laporkan Oknum Aparat ke Mabes Polri Diduga Aniaya Wanita

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris akan mendampingi seorang wanita untuk melaporkan oknum aparat ke Mabes Polri pada Kamis 2 Juli 2026. Wanita tersebut diduga menjadi korban penyekapan hingga penyiksaan oleh oknum aparat.

Bahkan, kata dia, wanita tersebut diduga dipaksa membuat obat terlarang.

“Seorang wanita yang dijadikan istri siri oleh oknum aparat telah mengalami penyiksaan, penyekapan, dipaksa membuat obat terlarang yaitu narkoba,” kata Hotman Paris di akun Instagramnya, Rabu (1/7/2026).

Hotman menyebutkan, wanita tersebut mengalami luka bakar akibat air keras yang diduga dilakukan oknum aparat. Saat ini, kata Hotman, wanita itu tidak bisa berobat ke rumah sakit karena oknum tersebut tidak mau membiayai pengobatannya.

“Kemudian luka bakar akibat air keras dan tidak sempat ke rumah sakit, karena si laki-laki itu oknum aparat tidak mau membiayai sehingga dia terkatung-katung. Jadi ini pelakunya diduga adalah oknum aparat,” ujar Hotman.

Sebab itu, ia mengungkapkan akan mendampingi korban untuk melaporkan oknum tersebut ke SPKT Mabes Polri pada pukul 13.30 WIB. “Korban dan tim Hotman911 akan datang ke Mabes Polri membawa korban dengan mobil ambulans. Ini lebih heboh daripada kasus YTR (wanita yang disekap pacarnya di Bandung),” katanya.

(Arief Setyadi )

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