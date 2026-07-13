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Kapolri Silaturahmi ke Jaksa Agung, Tekankan Soliditas dan Kolaborasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |17:17 WIB
Kapolri Silaturahmi ke Jaksa Agung, Tekankan Soliditas dan Kolaborasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Senin (13/7/2026).

Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya Sigit bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri mendatangi Mabes TNI dan bertemu Panglima TNI hingga Kepala Staf Angkatan.

Sigit mengatakan, kedatangannya itu juga bertujuan untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antara dua institusi yang sama-sama bergerak di bidang hukum.

"Ini tentunya diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan," kata Sigit seusai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, kata dia, kedua institusi juga turut membahas penguatan penegakan hukum, termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru.

"Dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada, akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan," ujar Sigit.

 

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Topik Artikel :
Polri jaksa agung kapolri
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