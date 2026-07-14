Kapolres Bogor Kunjungi Kodim 0621, Perkuat Sinergitas hingga Kawal Program Prioritas Nasional

JAKARTA - Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0621/Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa pagi (14/07/2026). Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergisitas TNI-Polri.

Kedatangan Wikha beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) disambut hangat oleh Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf. Rizal Dwijayanto beserta jajaran perwira staf.

"Pertemuan strategis ini digelar sebagai wujud komitmen nyata dan langkah konkret kewilayahan dalam mendukung serta mengawal implementasi program prioritas Presiden RI di tingkat daerah, sekaligus memantapkan koordinasi pengamanan wilayah," kata Wikha.

Menurut Wikha, kunjungan ini berfokus pada penguatan sinergitas dan soliditas TNI-Polri sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan serta menyukseskan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.