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Polda Metro Jaya Ambil Alih Pengusutan Kasus Hafalan Ad-Duha Berhadiah Miras

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |09:27 WIB
Polda Metro Jaya Ambil Alih Pengusutan Kasus Hafalan Ad-Duha Berhadiah Miras
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
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JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerima pelimpahan kasus dugaan penistaan agama challenge atau tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah minuman keras (miras) saat acara Festival Musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sebelumnya, perkara itu ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara (Jakut).

“Iya ditangani Ditreskrimum PMJ,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (13/8/2026).

Kendati demikian, Budi belum bisa berbicara lebih lanjut perihal mekanisme penyidikan kasus setelah dilimpahkan. Pasalnya, pelimpahan baru dilakukan setelah Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) menangkap dua orang terduga pelaku.

Sementara, Plh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito mengungkapkan, pihaknya telah menangkap dua orang yakni perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E terkait kasus penistaan agama.

"Pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara," ujar Oki kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).

Meski telah ditangkap, lanjut Oki, pihaknya belum bisa mengungkap peran dari keduanya, karena pengembangan masih dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat.

"Rencananya nanti malam akan digelarkan, paling lambat besok karena waktu 24 jam dari tadi pagi untuk menentukan peningkatan menjadi proses penyidikan," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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