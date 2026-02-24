Polisi Ungkap Motif Komunitas Motor Terobos JLNT Casablanca: Bikin Konten

JAKARTA – Polisi mengamankan belasan pengendara motor dari komunitas Young Night Style usai diduga melakukan perusakan portal dan menerobos Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan. Polisi menyebut motif para pengendara melakukan aksi tersebut untuk membuat konten.

“(Motif) bikin konten,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Ojo menjelaskan, para pengendara yang berkonvoi merupakan bagian dari komunitas Young Night Style yang kerap berkumpul dan membuat konten.

“Mereka komunitas yang suka bikin konten, hobi nongkrong, bukan geng. Namanya Young Night Style,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dari video yang beredar di media sosial, diperkirakan sekitar 20 sepeda motor terlibat dalam aksi tersebut.

“Kita melakukan pengecekan terhadap video yang beredar. Dari situ terlihat jumlahnya kurang lebih sekitar 20 motor,” kata Ojo.