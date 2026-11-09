Pelaku Pembacok 3 Jemaah Sholat Subuh di Jaktim Diduga Alami Gangguan Jiwa

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial FP, pelaku penyerangan terhadap jemaah salat subuh di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan.

"Dugaan sementara pelaku mengalami gangguan kejiwaan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi saat dihubungi awak media, Senin (9/11/2026).

Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, Made Budi menuturkan bahwa pelaku FP akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

"Iya, akan diperiksa di RS Polri Kramat Jati," ujarnya.

Terkait motif penyerangan terhadap jemaah, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut.