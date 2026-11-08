Jaktim Gempar, Pria Misterius Serang Jamaah Sholat Subuh dan Ingin Bakar Masjid

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria tidak dikenal (OTK) yang menyerang jamaah saat melaksanakan Sholat Subuh di Masjid Daarul Maarif, Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu (8/11/2026).

Selain menyerang jamaah, pelaku juga diduga hendak membakar masjid dengan membawa tabung gas dan bensin yang diduga akan dilemparkan ke arah masjid. Beruntung, aksi tersebut berhasil dihentikan jamaah lain yang kemudian keluar dari masjid.

“Iya betul (peristiwanya),” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi.

Made Budi menyebut pria tersebut telah diamankan aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, dia juga membenarkan adanya tiga jamaah yang terluka akibat penyerangan tersebut.

“Betul (pelaku diamankan). Iya (Tiga orang luka),” ujarnya.

Made belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terkait motif penyerangan tersebut. Pasalnya, polisi masih melakukan pendalama

(Arief Setyadi )

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