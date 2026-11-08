Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaktim Gempar, Pria Misterius Serang Jamaah Sholat Subuh dan Ingin Bakar Masjid

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |22:01 WIB
Jaktim Gempar, Pria Misterius Serang Jamaah Sholat Subuh dan Ingin Bakar Masjid
Ilustrasi penyerangan jamaah sholat di Jaktim (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria tidak dikenal (OTK) yang menyerang jamaah saat melaksanakan Sholat Subuh di Masjid Daarul Maarif, Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu (8/11/2026).

Selain menyerang jamaah, pelaku juga diduga hendak membakar masjid dengan membawa tabung gas dan bensin yang diduga akan dilemparkan ke arah masjid. Beruntung, aksi tersebut berhasil dihentikan jamaah lain yang kemudian keluar dari masjid.

“Iya betul (peristiwanya),” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi.

Made Budi menyebut pria tersebut telah diamankan aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, dia juga membenarkan adanya tiga jamaah yang terluka akibat penyerangan tersebut.

“Betul (pelaku diamankan). Iya (Tiga orang luka),” ujarnya.

Made belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terkait motif penyerangan tersebut. Pasalnya, polisi masih melakukan pendalama

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247457/pembubaran-uHrS_large.jpg
Pria yang Bawa Golok Bubarkan Ibadah GKPI Rajeg Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247430/satpol_pp-3o9P_large.jpg
Satpol PP yang Diserang Pekerja Proyek di Jaksel Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/18/3196330/kelompok_bersenjata-RSLG_large.jpg
Dua Gereja di Nigeria Diserang, Lebih dari 160 Jemaat Diculik Kelompok Bersenjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195870/penyerangan-Oi2A_large.jpg
Gerombolan Misterius Serang Kantor Dishub-PD Parkir Makassar, Kaca dan Jendela Rusak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335/penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167410/perusakan-vI9B_large.jpg
1 Orang Ditetapkan Tersangka Penyerangan Polres Metro Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement