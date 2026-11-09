Pelaku Penyerangan Jamaah Masjid Jaktim Ditetapkan Tersangka

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial FP, pelaku penyerangan jamaah Sholat Subuh di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mendalami motif pelaku.

"(Saat ini) Iya sudah jadi tersangka," kata Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP I Made Budi, Senin (9/11/2026).

Peristiwa penyerangan terjadi pada Minggu 8 November 2026 pukul 04.15 WIB saat jamaah Sholat Subuh. Berdasarkan keterangan saksi, sejumlah jamaah melihat adanya api depan pintu masjid, kemudian berupaya memadamkannya.

"Namun, di tengah situasi tersebut, terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap tiga orang jamaah di dalam masjid," ujarnya.

Akibat serangan tersebut, tiga orang terluka. Made Budi menyebut, ketiga korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dua orang dirawat di RS Islam Pondok Kopi dan satu orang di RS Harum.

"Dari informasi awal, ditemukan sejumlah barang yang diduga telah dipersiapkan oleh terduga pelaku, di antaranya dua senjata tajam berupa kapak dan belati," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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