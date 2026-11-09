Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penyerangan Jamaah Masjid Jaktim Ditetapkan Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |11:37 WIB
Pelaku Penyerangan Jamaah Masjid Jaktim Ditetapkan Tersangka
Pelaku penyerangan jamaah masjid di Jakarta Timur ditetapkan tersangka (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial FP, pelaku penyerangan jamaah Sholat Subuh di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mendalami motif pelaku.

"(Saat ini) Iya sudah jadi tersangka," kata Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP I Made Budi, Senin (9/11/2026).

Peristiwa penyerangan terjadi pada Minggu 8 November 2026 pukul 04.15 WIB saat jamaah Sholat Subuh. Berdasarkan keterangan saksi, sejumlah jamaah melihat adanya api depan pintu masjid, kemudian berupaya memadamkannya.

"Namun, di tengah situasi tersebut, terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap tiga orang jamaah di dalam masjid," ujarnya.

Akibat serangan tersebut, tiga orang terluka. Made Budi menyebut, ketiga korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dua orang dirawat di RS Islam Pondok Kopi dan satu orang di RS Harum.

"Dari informasi awal, ditemukan sejumlah barang yang diduga telah dipersiapkan oleh terduga pelaku, di antaranya dua senjata tajam berupa kapak dan belati," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/338/3252878/pembunuhan-KmFW_large.jpg
Jaktim Gempar, Pria Misterius Serang Jamaah Sholat Subuh dan Ingin Bakar Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247457/pembubaran-uHrS_large.jpg
Pria yang Bawa Golok Bubarkan Ibadah GKPI Rajeg Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247430/satpol_pp-3o9P_large.jpg
Satpol PP yang Diserang Pekerja Proyek di Jaksel Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/18/3196330/kelompok_bersenjata-RSLG_large.jpg
Dua Gereja di Nigeria Diserang, Lebih dari 160 Jemaat Diculik Kelompok Bersenjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195870/penyerangan-Oi2A_large.jpg
Gerombolan Misterius Serang Kantor Dishub-PD Parkir Makassar, Kaca dan Jendela Rusak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335/penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement